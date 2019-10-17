Tülin Şahin: İlk 3 ay burnumdan geldi

8 aylık hamile olan manken Tülin Şahin, hamilelik sürecini anlattı. Kız çocuğu bekleyen Şahin hamileliğin ilk üç ay zor geçtiğini belirtti.
"SANKİ ROCKY MAÇ YAPIYOR"
Şahin, ‘Doğuma 3-4 hafta kaldı, çok heyecanlıyım. Hamileliğin ilk aylarında. Sanki karnımın içinde Rocky maç yapıyormuş gibiydi. Kızımdan dayak yedim. Gece karnımda sürekli tekmeliyor, beni yoruyordu. Valla ilk 3 ay burnumdan geldi’ dedi.
Danimarka’da doğup büyüyen Şahin, İstanbul’da doğum yapacağını, sağlık sistemine güvendiğini söyledi.
"DOĞURANA KADAR ÇALIŞACAĞIM"
Güzel manken 36 haftalık hamileyken çıktığı İstanbul Moda Haftası’nda kendine hayran bırakmıştı. Ünlü manken, doğurana kadar çalışacağını da söylemişti.