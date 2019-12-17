Tülin Şahin'den yaş açıklaması

Ünlü model Tülin Şahin, bir süredir birlikte olduğu Portekizli yatırım bankacısı Pedro de Noronha ile Nisan 2019’da evlendi. Çiftin bebekleri Siena Leyla, Kasım ayında İstanbul'da dünyaya geldi.

"BEN BUGÜN 40 OLDUM"

Geçtiğimiz günlerde 40 yaşına basan ve kızının kırkının da aynı gün çıktığını dile getiren Şahin, "Günaydın anne, doğum günün kutlu olsun. Bugün ikimiz için de özel. Ben bugün 40 oldum, onun bugün kırkı çıktı" paylaşımını yaptı.

Annelik deneyimlerini sosyal medya hesabından yayınlayan Şahin, kızının ağzından yazdığı cümlelerle yaşıyla ilgili yaşanan kafa karışıklığını açıklığa kavuşturdu.

"40 GÜNLÜKKEN TRAFİK KAZASI GEÇİRDİM"

Şahin, kızıyla birlikte yer aldığı karesine şu notu düştü: "Anne... Soruyorlar '39 mu, 40 mısın?' Kimlik 13.12.1979 hayata yeniden merhaba demem 1980. Ben sadece Siena kadar yani 40 günlük bebek iken annem ve babam ile bir trafik kazası geçiriyoruz ve ben yaşam mücadelesi veriyorum. Bu yüzden benim anneme göre yaşama yeniden merhaba demem 1980. O yüzdendir belki Siena bu tarih karışıklığı... Peki siz kendinize hangi tarihi seçerdiniz böyle bir durumda?"