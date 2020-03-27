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Tulum peyniri probiyotik içeriğiyle meydan okuyor

Koronavirüs salgınına karşı bağışıklık sistemini korumak için devreye giren aktörlerden birisi de doğal ürünler oldu. Bunlardan probiyotik içeriği ile tulum peyniri dikkat çekiyor.

İHA | 27.03.2020 - 18:27..
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Koronavirüsüne karşı bağışıklık sistemini güçlü tutmak için diyetisyenler sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemine dikkat çekiyor.

Probiyotik içeren Erzincan ve yöresinde koyun ve keçi sütünden yapılan tulum peyniri de bu sayılan gıdalar arasında yer alıyor.

ERZURUM'DAN TULUM PEYNİRİ SİPARİŞİ ARTTI

Koronavirüsünün dünyada salgın hale gelmesiyle birlikte Erzincan'da tulum peynirine olan rağbet artarken Türkiye'nin birçok iline de gönderiliyor.

Türkiye'nin dört bir yanından sipariş aldıklarını dile getiren Erzincanlı üreticiler, “Koronavirüsü nedeniyle vatandaşlar doğal ürünlere yöneldi. Erzincan'da üretilen tulum peyniri köy ürünleri ve doğal. Yöresel ve doğal olarak yapılan peynirimiz, bağışıklık sistemine bire bir yararı olan ürünlerdir.” diyor.

"TULUM PEYNİRİ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ KORUYOR"

Erzincan İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Uğur İbrahim Karakuş da konu ile ilgili olarak “Bağışıklık sistemini güçlü tutma noktasındaki gıdalar arasında Erzincan tulum peynirimiz önemli bir yer almakta. Erzincan tulum peynirini koronaya karşı riski azaltmak adına daha çok tavsiye ediyoruz.

YILDA 5 BİN TON TULUM PEYNİRİ

Türkiye çapında değerlendirdiğimizde Erzincan'dan yaklaşık yılda 5 bin ton tulum peyniri imal etmekteyiz.” açıklamasında bulundu.

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