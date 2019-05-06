Tüm buzlar eridiğinde Dünya'nın nasıl görüneceğini gösteren video

NASA, 2015 yılında yaptığı açıklamada, okyanusların beklenenden çok daha hızlı yükseldiğini açıklamıştı. Şirket, önümüzdeki yıllarda deniz seviyelerinde en az 90 santimetrelik bir yükseliş tahmin ediyor.

Bu yükseliş size çok az gibi görünse de milyonlarca insanın yaşadığı yerleşim yerleri bu durumdan etkilenecek ve sular altında kalacak. Yeni yapılan bir araştırmaya göre ise Dünya'daki bütün buzullar eridiğinde deniz seviyesi 68.2 metre yükselerek korkunç bir felakete neden olacak.

Business Insider video ekibi, bütün buzlar eridiğinde kıyıların nasıl sular altında kalacağını gösteren yeni bir Dünya haritası animasyonu yayınladı.

Öncelikle bazı adaların ve Venedik gibi deniz seviyesinde olan şehirlerin tamamen sular altında kalacağı belirtilirken, Calcutta ve Şangay gibi şehirlerin tamamen suda kaybolacağı ifade edildi. Eğer gelecekte bütün buzullar erirse tam 19 milyon insanın bu durumdan etkileneceği konuşuluyor.

ŞİMDİLİK KORKACAK BİR DURUM YOK

Yukarıdaki korkunç felaketin gerçek olabilmesi için Dünya'daki bütün buzulların erimesi gerekiyor, ancak National Geographic’in 2013 yılında yaptığı açıklamaya göre Dünya'daki bütün buzulların erimesi yaklaşık 5 bin yıl sürebilir.

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