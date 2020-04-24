Tüm iOS cihazlarının çökmesine neden olan bir hata keşfedildi

Daha önce, basit bir mesaj karakteri nedeniyle WhatsApp gibi uygulamaların çöktüğü haberlerini okumuşsunuzdur. Ancak şimdi keşfedilen yeni bir hata, bütün Apple cihazlarında meydana gelebiliyor ve cihazların çökmesine neden oluyor.

Apple’ın tüm iPhone, iPad, Mac ve Apple Watch cihazlarında ortaya çıkan bu çökme sorunu ise oldukça basit bir mesaj karakteriyle meydana geliyor.

İtalyan bayrağı ve Sindhi karakterlerinin bir arada bulunduğu bir mesaj, gönderilen iOS cihazlarının çökmesine neden oluyor.

CİHAZLARIN ÇÖKMESİ İÇİN YUKARIDAKİ İKİ KARAKTER YETİYOR

Pakistan ve Hindistan’da bulunan Hint-Aryan etnik grubunun konuştuğu Sindhi dili, Apple’ın İtalyan bayrağı emoji ile birleşince, gönderilen bütün iOS cihazları çöküyor. Üstelik bu çökme, Macbook modellerinde de görülüyor.

Apple işletim sistemlerini çökerten bu hatanın, iOS 13.4.5 ikinci beta sürümünde düzeltildiği söyleniyor, ancak yeni sürüm gelene kadar herkesin daha fazla dikkatli olması gerektiği belirtiliyor.

APPLE, DAHA ÖNCE DE YAŞAMIŞTI

Apple, söz konusu karakter uyuşmazlığı nedeniyle daha önce de çökme sorunları yaşamıştı. Örneğin iki yıl önce iOS 11.2.5 sürümünde keşfedilen bir hata, Hindistan diline ait Telugu karakterlerinde uyum sorunu yaratmış ve cihazların çökmesine neden olmuştu. Ancak Apple, 1 hafta içerisinde sorunu çözmeyi başarmıştı.

Yeni sorunun da kısa bir süre içinde çözülmesi bekleniyor.