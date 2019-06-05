Tüm İslam ülkeleri Ramazan Bayramı'na başladı

Takvim birliği sağlayamayan Mısır, Filistin, Ürdün ve Suriye, Malezya, Umman, Afganistan, Tunus ve Endonezya'nın da aralarında bulunduğu İslam ülkeleri 30 günlük oruçun ardından bugün bayram namazı için camilere akın etti.

Azerbaycan'da binlerce Müslüman, bayram namazı kılmak için camilere doluştu.

Özbekistan'da Ramazan Bayramı dolayısıyla sabah erken saatlerde ülkedeki tüm cami ve mescitlerde bayram namazı kılındı. Başkent Taşkent'te binlerce kişi bayram namazı için camilere akın etti. Müslümanlar, camilerde yer kalmayınca cami bahçeleri ve sokakları doldurdu.

Çin’de Ramazan Bayramı’nı Türkiye’den bir gün sonra idrak eden Müslümanlar camilere akın etti. Ülkenin başkenti Pekin’de bulunan Dongsı Camisi’nde 7’den 70’e Çinli Müslümanlar Bayram Namazı için sabahın erken saatlerinde bir araya geldi.

Kırgızistan'da yaklaşık 3 bin camide Ramazan Bayramı namazı kılındı. Başkent Bişkek'te vatandaşların bayram namazı için yoğun ilgi gösterdiği alanlardan biri Başbakanlık binası önündeki meydan oldu. Müslümanlar, Başmüftülük din görevlilerin günün anlam ve önemine ilişkin vaazlarını dinledi. Bayram hutbesinde, Müslümanların görev ve sorumlulukları, günahlardan kaçınılması, küskünlerin barıştırılması, din kardeşleri arasında akrabalıkların oluşturulması ve dinin yaşatılması gerektiği belirtildi.

Endonezya'nın Palembang kentindeki Müslümanlar, bayram namazını kılarak ve dua ederek Ramazan Bayramı kutlamalarına başladı.

Kazakistan'da Müslümanlar, bayram namazını kılarak ve dua ederek Ramazan Bayramı kutlamalarına başladı. Başkent Nur Sultan'daki Nur Astana Merkez Camisi'ne akın eden yüzlerce Müslüman, caminin başimamı Askar Mukanov'un verdiği vaazını diledi ve bayram namazını kıldı.

Malezya'da Müslümanlar Ramazan Bayramı'na huzur ve sevinç içinde girdi.