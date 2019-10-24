Tüm kalıpların ötesinde: Aşk ve Ölüm Oyunu

Aşk, tek hece; ama bedeli bir dünya ediyor. Âdem ve Havva ile başlıyor insanoğlu bu amansız maceraya. Ondan sonra da ne ucu geliyor ne de bucağı. Yaşamak, ölmek ve sevmek… İnsan bu dünyada başka ne yapar ki? Başka türlü burası katlanılır gibi bir yer değil. Yüzyıllar boyunca da edebiyat bu tek hecenin etrafında şekilleniyor. Romeo ve Juliet, Leyla ile Mecnun ve şimdi de… Henry ve Flora. Ulusal Dilbilgisi Günü ve İyi Dilbilgisi Geliştirme Derneği'nin kurucusu Brockenbrough’un eşsiz kurgusal yeteneği ile oluşan “Aşk ve Ölüm Oyunu” tarihin içinden gelen kadın ve erkeğe tanıklık etmemizi sağlıyor.

AŞK VE ÖLÜM OYUNU

İngilizce asıllı “Aşk ve Ölüm Oyunu” günümüz Türkçesine çevriliyor. Brockenbrough, çocuklar ve yetişkinler için kurgusal ve kurgusal olmayan bir Amerikan yazar olarak tanınıyor. "Sizin İçin Olabilir: Bir Gebelik ve Ötesi Günlüğü" adlı ilk kitabı ile 2002'de edebiyat dünyasına ilk adımını atıyor. Yüzyıllardır kimin kazanacağı belli bir oyun’u sürdüren Aşk ve Ölüm, soluksuz bir maceranın ve dramın ayak seslerini bize duyuruyor. Ölümün tercihi sevdiği herkes parmaklarının arasından kayıp giden Flora’yken, aşkın tercihi ise ruhunu müzikle doyuran Henry’ydi. Bu ikili sadece aşk ve ölüm arasında gidip gelmiyor. Aynı zamanda sınıfsal ve ırksal çatışmanın açtığı bir uçurumun kenarına sürükleniyorlar. “Aşk ve Ölüm Oyunu”nda aklınızdaki birçok soruya cevap bulacaksınız.

Kitap hakkındaki yorumların bir kısmı şöyle:



“Flora ve Henry’nin içine düştükleri oyun sizi büyüleyecek.”

— Kwame Alexander



“İki genç âşığın tabuları yıkan, nefes kesici, ihtişamlı ve özgün hikâyesi o kadar güzel ki keşke ben yazmış olsaydım.”

— Elizabeth Wein



“Dâhiyane, akıldan çıkmayan ve insanı kendinden geçirecek derecede büyülü…”

— Ruth Ozeki



“Aşk ve Ölüm Oyunu, insanlık tarihinin tüm aşk hikâyelerine ışık tutuyor.”

— Gabrielle Zevin



“Henry ve Flora’nın kaderi olan gerçek aşkı, usta manipülatörler Aşk ve Ölüm’e karşı hevesle desteklerken kitabı soluksuz okudum.”

— Judy Blundell



“Hayrete düşürecek derecede orijinal ve sürükleyici. Asla unutamayacağınız türden bir kitap.”

— Nancy Werlin



“Aşk ve Ölüm Oyunu; aşk, özlem, kader ve umutla donanmış zengin bir ağ örüyor.”

— Robin LaFevers



“Bu oyuna girmeden önce dikkatli olun. İyilik ve kötülüğün kurallarını sorgulayacaksınız.”

— Andrea Davis Pinkney



Aşk ve Ölüm Oyunu

Martha Brockenbrough

Yabancı Yay.

S.: 336

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Sonay Karaman

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