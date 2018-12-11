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Tüm sınavlar yeniden düzenlenecek

Milli Eğitim Bakanlığı, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy, "Eğitim sistemimizdeki tüm sınavlar, amacı, içeriği, soru tipleri bağlamında yeniden düzene sokulacak" dedi.

DHA | 11.12.2018 - 09:58..
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Bolu’da, Milli Eğitim Bakanlığı, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy ve öğretmenlerin katıldığı ve 4 gün sürecek olan ‘2023 Eğitim Vizyonu Çerçevesinde Beceri Temelli Çoktan Seçmeli Örnek Soru Yazım Çalıştayı’ bir otelde yapıldı.

SORU ÇEŞİTLİLİĞİ ARTSIN TALEBİ

Açılışta konuşan Sadri Şensoy, bu ilk çalıştayın, eğitimde katılımın ve soru çeşitliliğinin artmasını hedeflediğini söyledi.

Şensoy, 2023 eğitim vizyonunda birinci hedefin eğitim kalitesinin artırılması için ölçme değerlendirme yöntemleri etkinleştirilmesi olduğunu ifade etti.

Tüm sınavlar yeniden düzenlenecek

ÖRNEK SORULAR YAYINLANACAK

Sadri Şensoy, "Eğitim sistemimizdeki tüm sınavlar amacı, içeriği, soru tiplerine bağlı yapısı ve sağlayacağı yarar bağlamında yeniden düzenlenecek. 2023 eğitim vizyonunda hedeflenen ‘ölçme değerlendirmedeki soru yaklaşımı, akıl yürütme, eleştirel düşünme, yorumlama, tahmin etme zihinsel becerilerin sınanması öne çıkacaktır’ şeklinde açıklandı. Bilgi depolamak, formül ezberlemek gibi işlemlere ihtiyacın kalmadığı bir yaklaşım sergilenecektir. Bu çalıştayın da amacı bu tip soruların yazılması olacaktır. Sınav öncesi her ay paylaşılacak örnek sorularla belirsizlik ortadan kaldırılacak ve öğrencilerin deneyimi artırılacak" dedi.

Tüm sınavlar yeniden düzenlenecek

ÖĞRETMEN SINAVLARINDA DA DEĞİŞİM OLACAK

Sadri Şensoy, 3 yıl içerisinde öğretmen sınavlarında da bu değişimin olacağını belirterek, "2023 eğitim vizyonunda belirtilen bu hedef doğrultusunda ekim ve kasım aylarında yayınlanan örnek soruları, bakanlığımızın merkez teşkilatındaki öğretmenlerimizle ve akademisyenlerin desteğiyle hazırladık. Katılımın ve soru çeşitliliğinin artması için 2023 vizyonunda belirtilen çerçevede ‘beceri temelli çoktan seçmeli örnek soru çalışması’ çalıştayını yapmak istedik ve bunun da ilkini Bolu’da yapıyoruz. Bu anlamda yapılan ilk çalıştay olacak. Çalıştaylarımızı bundan sonra da devam ettirmeyi düşünüyoruz. Bu büyük dönüşümün ilk parçası olarak gördüğüm bu soru yapısı ve sınav değişimi 3 yıl içerisinde, okullarımızda merkez sınavlarda olduğu gibi öğretmen sınavlarında da olacak" diye konuştu.

Tüm sınavlar yeniden düzenlenecek

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