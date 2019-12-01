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Tuna, İdo ve sevgilisinin yarattığı markadan çanta aldı

Derya Tuna, oğlu İdo ve müstakbel gelini Yasemin Şefkatli'nin markasının ürettiği ürünleri satın alarak ikiliye destek verdi.

Haber Merkezi | 01.12.2019 - 16:43..
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Derya Tuna'nın şarkıcı İbrahim Tatlıses'ten olan oğlu İdo Tatlıses, sadece müziğe bağlı kalmayarak ticarete de atıldı.

İLK DESTEK TUNA'DAN

İdo sevgilisi Yasemin Şefkatli'yle kendi markalarını kurdu. Genç çifte ilk destek ise yine İdo'nun annesi Derya Tuna'dan geldi.

Tuna, İdo ve sevgilisinin yarattığı markadan çanta aldı

MARKALARIN ÜRÜNLERİNİ SATIN ALDI

Tuna, oğlunun markasının ürettiği sweatshirt ve Yasemin Şefkatli'nin kendi şirketinin üretimi olan çantayla dışarı çıktı.

İLİŞKİLERİ TUNA ONAYLI

Bilindiği üzere Derya Tuna, İdo'nun ilişkisini sonuna kadar destekliyor ve müstakbel gelini Yasemin Şefkatli'yi de oldukça beğeniyor.

Tuna, İdo ve sevgilisinin yarattığı markadan çanta aldı

Tuna, İdo ve sevgilisinin yarattığı markadan çanta aldı

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