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Tunç Soyer hastaneye bisikletle gitti

CHP'li Soyer, balkonlardaki vatandaşlara kulak verebilmek için bisiklet kullandığını söyledi.

İHA |
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Tunç Soyer hastaneye bisikletle gitti

Tunç Soyer hastaneye bisikletle gitti

İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ve Zonguldak şehri için ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağı İzmir’de de etkisini gösterdi.

İzmir’de meydanlar, caddeler ve sokaklar boş kalırken sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan kişiler görevlerine devam etti.

Görevine devam eden kişilerden biri ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’di. Belediye binasından çıkan Başkan Soyer, belediye bünyesinde bulunan Eşrefpaşa Hastanesine gitmek için bisikletini kullandı.

"İZMİR CIVIL CIVIL BİR KENT OLMALI"

İzmir’i İlk defa bu kadar boş gördüğünü söyleyen Başkan Soyer, "Aslında bu tablo çok hüzünlü İzmir’e hiç yakışmıyor. İzmir cıvıl cıvıl bir kent olmalı. İnşallah o günleri göreceğiz, az kaldı. Bugünler geçecek ama bugünler iyi geçirmek için evde kalmaya devam etmek lazım. Eğer daha güzel bir gelecek istiyorsak; bugün evde kalmaya rıza göstermemiz gerekiyor.

Tunç Soyer hastaneye bisikletle gitti


VATANDAŞLARIMIZA KULAK VERMEK İSTEDİK

Eşrefpaşa Hastanesi'ne gidiyoruz, oradaki görevli arkadaşlarımızı yerinde ziyaret edeyim istedim. Ardından zabıta noktalarındaki arkadaşlarımızı ziyaret edeceğim. Hem onlara moral vermek istedik hem de bir ihtiyaçları varsa onları gidermek için dışarıdayız. Yolda veya balkonunda bulunan vatandaşlarımıza da kulak vermek istedik. O nedenle bisikletimle yoldayım” dedi.

Tunç Soyer hastaneye bisikletle gitti

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