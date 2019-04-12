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Tunç Soyer makam aracına bisiklet taşıyıcı taktırdı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, makam aracının arkasına, bisiklet taşınmasını sağlayan aparat taktırdı.

DHA | 12.04.2019 - 21:51..
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Tunç Soyer makam aracına bisiklet taşıyıcı taktırdı

Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, seçim çalışmaları sırasında işe bisikletle gidip, geleceğine dair yaptığı açıklama için harekete geçti.

Seferihisar'ın önceki dönem belediye başkanı olduğu için evini henüz bu ilçeden kent merkezine taşımayan Soyer, yaklaşık 50 kilometrelik yolu makam aracıyla gidip geliyor.

BELEDİYEYE "BİSİKLETLE" GİDECEK

Eşi Neptün Soyer'in kent merkezinde ev arayışlarına başladığını belirten Soyer, konut sorununu çözdükten sonra belediyeye bisikletle gitmeyi planladığını belirtti.

Başkan Soyer, bu nedenle makam aracının arka kısmına bisiklet taşıyıcı aparat taktırdı.

Tunç Soyer makam aracına bisiklet taşıyıcı taktırdı

SOYER'İN "BİSİKLET KAMPI" PROJESİ

Bisikleti hem ulaşım hem de spor için daha aktif kullanacaklarını anlatan Soyer, 500 dönüm üzerine kurulu, her türlü ihtiyacın karşılanacağı bisiklet kamp alanı oluşturacaklarını söylemişti.

Tunç Soyer: İzmir'i bisikletle daha çok buluşturmamız lazım VİDEO

Tunç Soyer makam aracına bisiklet taşıyıcı taktırdı

Tunç Soyer makam aracına bisiklet taşıyıcı taktırdı

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