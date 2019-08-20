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Tunç Soyer, yanan alanlara ağaç dikileceğini söyledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, pazar günü başlayan ve kontrol edilemeyen yangın söndürüldükten sonra ağaçlandırma çalışmasına başlayacaklarını açıkladı.

AA & Ensonhaber | 20.08.2019 - 09:27..
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Tunç Soyer, yanan alanlara ağaç dikileceğini söyledi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayan ve Seferihisar ile Menderes ilçelerine sıçrayan orman yangını, 3. gününde kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Pazar günü saat 13.00'de Karabağlar'ın Tırazlı mevkisinde başlayıp diğer iki ilçeye sıçrayan orman yangını devam ediyor.

500 HEKTARLIK ALANDA ETKİLİ

Yaklaşık 500 hektarlık alanda etkili olan yangını kontrol altına alabilmek için gece boyu çalışan ekiplere, havanın aydınlanmasıyla birlikte helikopterler de destek vermeye başladı. Yangına 20 helikopter ile 200 arazöz müdahale ediyor. Zaman zaman etkisini artıran rüzgar ekiplerin işini zorlaştırırken, bazı vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor. Öte yandan, yangının şu anda yerleşim yerini tehdit etmediği bildirildi.

Tunç Soyer, yanan alanlara ağaç dikileceğini söyledi

Tunç Soyer, yanan alanlara ağaç dikileceğini söyledi

BAŞKAN'DAN AĞAÇLANDIRMA SÖZÜ

Yangınların yol açtığı hasarı en aza indirmek için büyük bir ağaçlandırma kampanyası başlatacaklarını ve ilk adımı da büyükşehir belediyesinin atacağını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Belediyemizde çalışan her personel adına bir fidan dikerek işe başlayacağız. Yaralarımızı sarmaya gayret edeceğiz. Yanan yerlerin bir metrekaresini bile imara açmayacağız. Söz konusu alanların ağaçlandırılması içinse halkımızın da katılacağı bir kampanya başlatmaya ve sorumluluk almaya hazırız. Tarım ve Orman Bakanlığı’na talebimizi iletip, onaylarını isteyeceğiz.” dedi.

İzmir'deki yangının havadan görüntüsü VİDEO

Tunç Soyer, yanan alanlara ağaç dikileceğini söyledi

Tunç Soyer, yanan alanlara ağaç dikileceğini söyledi

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