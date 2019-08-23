Tunç Soyer'e göre İzmir'de yanan alan daha büyük

İzmir'in Karabağlar ilçesinde pazar günü başlayan ve 2 gün 5 saat sonra kontrol altına alındı.

Karabağlar'ın Tırazlı Mahallesi'nde başlayıp Menderes ve Seferihisar ilçelerine sıçrayan yangın hala konuşuşmaya devam ediyor.

"5 BİN HEKTARIN ÜZERİNDE..."

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yanan alanın büyüklüğü hakkında; "Bir büyük orman yangını, büyük felaket yaşadık. Bu felaket belki de İzmir’in en büyük yangınlarındandı. Yanan alan 500 hektar olarak ifade edildi fakat yaptığımız tespitler 5 bin hektar alanın üzerinde bir alanın yanmış olduğunu gösteriyor. İzmir tarihine baktığımız zaman bu yangının en büyük yangınlardan biri olduğunu söylemek yanlış değil." diye konuştu.

*5 bin hektar 50 milyon metrekarelik bir alana denk geliyor.

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