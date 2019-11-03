Tunç Soyer'in Kürtçe kamusal hizmet çıkışı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP'li başkanların bir araya geldiği toplantıda kameralar karşısına geçti.

Yerel yönetim sistemi hakkında değerlendirmelerde bulunan Tunç Soyer, Kürtlerin anadilinde kamusal hizmet isteği olduğunu hatırlattı ve çözüm bulacaklarını belirtti.

ALEVİLERİN CEMEVİ TALEBİ, KÜRTÇE KAMUSAL HİZMET İSTEĞİ

Soyer, "Alevilerin cemevi talebini, Kürtlerin anadilinde kamusal hizmet isteğini, Romanların kültürlerini yaşatacağı alanları, Suriyeli sığınmacılar meselesini, engellilerin sosyal yaşamda yaşadığı zorlukları, kadın özgürlüğünü, işsizliği, yoksulluğu, barışı ve onlarca farklı toplumsal sorunun çözümünü sadece Ankara’nın insafına ve tasarrufuna bırakacağımız aşamayı geçtik.

Halka en yakın yerde kamusal hizmet sunan ve siyasi sorumluluk taşıyan bizlerin; yansıması doğrudan kentlerde olan bu sorunların çözümleri için çok daha cesur, çok daha kararlı adımlar atması gerekiyor.

Toplum, geçmiş alışkanlıklarımızdan kurtulmamızı, mevcut siyasi, kamusal yaklaşımları değiştirmemizi ve dönüşüme öncülük yapmamızı talep ediyor. Ülkemizin yarısının yaşadığı şehirlerin belediye başkanları olarak burada, İzmir’deki bu buluşmamızın; bu hususlarda tartışmalar yürüteceğimiz bir zemine dönüşeceğinden şüphem yok." ifadelerini kullandı.