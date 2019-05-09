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Tunca Nehri'nde erkek cesedi bulundu

Ailesi tarafından 6 gün önce kayıp başvurusu yapılan kişi, Tunca Nehri'nde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

AA | 09.05.2019 - 17:25..
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Edirne Tunca Nehri'nde balıkçılar, suda ceset olduğunu fark etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve AFAD ekipleri geldi. AFAD ekipleri, botla cesedi kıyıya çıkardı.

6 GÜN ÖNCE KAYIP BAŞVURUSU YAPILMIŞ

Yapılan incelemede cesedin, 6 gün önce ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan ve 50. Yıl İlköğretim Okulu'nda hademelik yapan Mehmet Arslan'a ait olduğu belirtildi.

Tunca Nehri'nde erkek cesedi bulundu

Arslan'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tunca Nehri'nde erkek cesedi bulundu VİDEO

Tunca Nehri'nde erkek cesedi bulundu

Tunca Nehri'nde erkek cesedi bulundu

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