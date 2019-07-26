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Tunca Nehri'nde temizlik

Edirne'de kuraklık ve sıcak hava nedeniyle debisi düşen Tunca Nehri'nin yatağında, iş makineleriyle temizlik yapıldı.

AA | 26.07.2019 - 23:59..
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Debisi dip seviyelere yakın akan nehir yatağına akıntıyla gelen kumların oluşturduğu adacıklar ve sazlıklar iş makineleri temizleniyor.

Tunca Nehri'nde temizlik

NEHİR YATAĞI TEMİZLENİYOR

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri debi düşüklüğünü fırsat bilerek, nehir yatağında çalışma yaptı.

Tunca Nehri'nde temizlik

ADACIKLAR VE SAZLIKLAR KALDIRILIYOR

Tunca Köprüsü çevresinde başlayan çalışmalar kapsamında, nehir yatağında oluşan adacıkların ve sazlıkların tamamen kaldırılması hedefleniyor.

Nehirdeki temizlik çalışmalarının yaz boyunca devam edeceği belirtildi.

Tunca Nehri'nde temizlik

Tunca Nehri'nde temizlik

Tunca Nehri'nde temizlik

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