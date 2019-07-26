Tunca Nehri'nde temizlik

Debisi dip seviyelere yakın akan nehir yatağına akıntıyla gelen kumların oluşturduğu adacıklar ve sazlıklar iş makineleri temizleniyor.
NEHİR YATAĞI TEMİZLENİYOR
DSİ 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri debi düşüklüğünü fırsat bilerek, nehir yatağında çalışma yaptı.
ADACIKLAR VE SAZLIKLAR KALDIRILIYOR
Tunca Köprüsü çevresinde başlayan çalışmalar kapsamında, nehir yatağında oluşan adacıkların ve sazlıkların tamamen kaldırılması hedefleniyor.
Nehirdeki temizlik çalışmalarının yaz boyunca devam edeceği belirtildi.