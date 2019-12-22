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Tuncay Özkan'a göre Marmaray'ı Ecevit yaptı

AK Parti sıralarına doğru bağıran Tuncay Özkan, "Marmaray'ı Ecevit yaptı, yatın kalkın dua edin" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi | 22.12.2019 - 09:47..
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Tuncay Özkan'a göre Marmaray'ı Ecevit yaptı

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Meclis Genel Kurulu'nda AK Parti'ye yüklendi.

Hükümetin politikalarını eleştiren Tuncay Özkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde yaptığı Marmaray'a sahip çıktı.

MARMARAY'I ECEVİT YAPTI

CHP'li Tuncay Özkan, AK Parti'nin mega projelerinden biri olan Marmaray'ın Bülent Ecevit tarafından yapıldığını savundu.

"YATIN KALKIN DUA EDİN"

Özkan, “Marmaray’ı Ecevit yaptı.” dediğim zaman bağırıyorsunuz, Ecevit yaptı tabii. Yatın kalkın Ecevit’e dua edin, yatın kalkın sosyal demokrat iktidar ortaklıklarına dua edin. Yolsuzlukla mücadele ettiler, Avrupa Birliğine götürdüler, Orta Doğu bataklığına götürmediler. Marmaray dâhil olmak üzere o projeleri gerçekleştirdiler. Bakanlar Kurulu kararlarını da çıkartır gösteririm. Bravo! Kardeşim, çok doğru bir konuşma yaptın, Ecevit’in hakkını teslim ettin, aferin, bu kadar." ifadelerini kullandı.

CHP KANAL İSTANBUL'A KARŞI

Tuncay Özkan'ın bu sözleri akıllara Kanal İstanbul projesini getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mega proje konusunda oldukça kararlı. Muhalefet ise projenin engellenmesi için elinden geleni yapmaya hazır. Öyle ki; CHP tarafından Kanal İstanbul projesinin durdurulması için ilk resmi adımlar atıldı.

ECEVİT YAPACAĞIM DEMİŞTİ

CHP'nin bugünlerde cinayet olarak tanımladığı proje, Bülent Ecevit'in de hayallerini süsleyen bir projeydi.

Tuncay Özkan'a göre Marmaray'ı Ecevit yaptı

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