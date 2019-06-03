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Tunceli kırsalında çatışma: 2 askerimiz yaralı

Güvenlik güçlerimiz ile eli kanlı teröristlerle yaşanan sıcak çatışmada 2 askerimizin yaralandığı MSB tarafından bildirildi.

İHA | 03.06.2019 - 21:48..
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Tunceli’nin Ovacık ilçesi kırsalında yaşanan çatışmada 2 askerimiz yaralandı.

Operasyona çıkan güvenlik güçleri ile bir grup terörist arasında sıcak temas yaşandı. Teröristlerle yaşanan sıcak temasta 2 jandarma personelinin yaralandığı öğrenilirken, bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

ASKERLERİMİZİN TEDAVİSİNE DEVAM EDİLİYOR

Çatışmada yaralanan jandarma personeli ambulans ve askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi’ne getirilerek tedavi altına alındı.

Yaralılardan biri ilk müdahale sonrası helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

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