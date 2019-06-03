Tunceli kırsalında çatışma: 2 askerimiz yaralı

İngiltere'ye ziyaret gerçekleştiren Trump ile Kraliçe 2. Elizabeth bir araya geldi.

Trump Kraliçe 2. Elizabeth ile buluştu

Apple, Dünya Geliştiriciler Konferansı WWDC etkinliğinde az önce iOS 13'ü resmi olarak duyurdu. iPhone'lara gelecek bütün yenilikleri sizler için derledik.

iOS 13 tanıtıldı: İşte iPhone'lara gelen tüm yenilikler

Balık tutmak için denize açılan 2 arkadaşın kayığı, Maltepe açıklarında battı. 2 kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bayram ziyareti için ailesinin bulunduğu yere gitmek isteyen 2 kişi, geçirdikleri kazada ölümden döndü.

Bursa'da bir aileye bayram ziyareti zehir oluyordu

5

Portakal'dan YSK'ya beynim yandı tepkisi

23 Haziran’da yapılacak olan İBB Başkanlığı seçimlerinde, görev alacak soruşturma geçiren kişilere, YSK tarafından onay çıkınca, Fatih Portakal, "Beynim yandı" diyerek isyan etti.