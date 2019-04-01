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Tunceli Maçoğlu’nun başkanlığını kutladı

Tunceli, TKP Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun zaferini halayla kutladı.

Haber Merkezi | 01.04.2019 - 16:03..
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Tunceli Maçoğlu’nun başkanlığını kutladı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 2014 yerel seçimlerde TKP'den seçilerek, Türkiye'nin ilk komünist partili ilçe belediye başkanı olan Fatih Mehmet Maçoğlu, 31 Mart 2019 yerel seçimlerde Tunceli Belediye Başkan adayı oldu.

Resmi olmayan sonuçlara göre Maçoğlu'nun Tunceli Belediye Başkanlığı'na seçilmesiyle kentte sevinç gösterileri düzenlendi.

TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu'ndan halaylı kutlama

TKP’Lİ İLK İL BELEDİYE BAŞKANI

Türkiye'nin ilk TKP'li il belediye başkan seçilen Maçoğlu, seçim bürosuna gelerek, burada toplanan kalabalığa seslendi. Tunceli halkının verdiği karara herkesin saygı duyması gerektiğini anlatan Maçoğlu, "Yaklaşık 3 aydır Tunceli'de kapı kapı gezdik, yağmur çamur, kış fırtına demeden halkımıza kendimizi anlattık. Büyük bir mücadele verdik. Tunceli  halkı bize kapılarını açtı, bizlere sahip çıktı. Sofrasını bizimle paylaştı. Çok çalıştık ve sonuçta başardık. Bugün Tunceli halkının iradesi gerçek olarak ortaya çıktı. Tunceli halkı kendisine oy verdi.

"HERKESİ EŞİT GÖREREK YÖNETECEĞİZ"

Köylü kazandı, işçi kazandı, emekçi halk kazandı, bizler kazandık. Biz bu sokaklarda birlikte karar alacağız. Hiç kimseyi ötekileştirmeden, hiç kimseyi hor görmeden herkesi eşit  görerek yöneteceğiz. Halk, düşüncelerimizi onayladı. Bundan sonra halkının yetkilendirdiği insanlar Tunceli'yi yönetecek" dedi.

Tunceli Maçoğlu’nun başkanlığını kutladı

Tunceli Maçoğlu’nun başkanlığını kutladı

Tunceli Maçoğlu’nun başkanlığını kutladı

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