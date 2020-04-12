Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in 31 kentteki 2 günlük sokağa çıkma yasağını "Biz de kent genelinde gönüllü uygulayalım" çağrısı ilçelerde de karşılık buldu.

O ilçelerden Çemişgezek'te vatandaşların sokağa çıkmaması ile ana cadde ve ara sokaklar boş kaldı. Zorunlu vatandaşın ihtiyacını karşılayacak iş yerleri dışında diğer mekanlar açılmadı.

Tunceli sokakları yaban keçilerine kaldı ViDEO

YABAN KEÇİLERİ GÖRÜNTÜLENDİ

İlçe sokakları ise sürekli gelen ve sayıları her geçen gün artan yaban keçilerine kaldı. Vatandaşların korona virüsten korunmak için sokağa çıkmamasıyla birlikte mahalle içlerine kadar giren keçiler park ve caddelerde gezindi.