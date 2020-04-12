taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.6971
Euro
7.3152
Altın
1685.82
Borsa
96470.97
Gram Altın
363.483
Bitcoin
46725.74

Tunceli sokakları yaban keçilerine kaldı

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde vatandaşlar gönüllü olarak yasağı uygulayarak sokağa çıkmadı. İnsanların boş bıraktığı sokaklar yaban keçileri dolaştı.

İHA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Tunceli sokakları yaban keçilerine kaldı

Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in 31 kentteki 2 günlük sokağa çıkma yasağını "Biz de kent genelinde gönüllü uygulayalım" çağrısı ilçelerde de karşılık buldu.

O ilçelerden Çemişgezek'te vatandaşların sokağa çıkmaması ile ana cadde ve ara sokaklar boş kaldı. Zorunlu vatandaşın ihtiyacını karşılayacak iş yerleri dışında diğer mekanlar açılmadı.

Tunceli sokakları yaban keçilerine kaldı

Tunceli sokakları yaban keçilerine kaldı ViDEO

YABAN KEÇİLERİ GÖRÜNTÜLENDİ

İlçe sokakları ise sürekli gelen ve sayıları her geçen gün artan yaban keçilerine kaldı. Vatandaşların korona virüsten korunmak için sokağa çıkmamasıyla birlikte mahalle içlerine kadar giren keçiler park ve caddelerde gezindi.

Tunceli sokakları yaban keçilerine kaldı

Tunceli sokakları yaban keçilerine kaldı

Tunceli sokakları yaban keçilerine kaldı

İlginizi Çekebilir
İstanbul'da metrobüs şoförleri koronaya karşı tulum giydi
Koronavirüs nedeniyle metrobüs şoförleri bundan sonra tulumla yolculuk gerçekleştirecek.
İsrail ve Ermenistan'dan Türkiye'ye yardım talebi
Koronadan dolayı zor zamanlar geçiren ülkelere yardım eli Türkiye'den gelmeye devam ediyor...
İstanbul'da alzheimer hastası yaşlı adam koronayı yendi
Koronavirüs tedavisi gören 90 yaşındaki alzheimer hastası, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.
Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 09.38'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bakan Soylu eleştirileri kabul etti
Bakan Soylu eleştirileri kabul etti
330
İngiltere'den Türkiye'ye teşekkür: Osmanlı gibisiniz
İngiltere'den Türkiye'ye teşekkür: Osmanlı gibisiniz
398
Mardin'de teröristlerin bombalı saldırı planı bozuldu
Mardin'de teröristlerin bombalı saldırı planı bozuldu
59
Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım hasta sayımız ilk kez azaldı
Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım hasta sayımız ilk kez azaldı
159
Koronavirüsün yeni belirtileri tespit edildi
Koronavirüsün yeni belirtileri tespit edildi
27
Korona yasağı koymayan İsveç hükümetine doktorlar kızgın
Korona yasağı koymayan İsveç hükümetine doktorlar kızgın
60
Bilim Kurulu'ndan sokağa çıkma yasağı önerileri
Bilim Kurulu'ndan sokağa çıkma yasağı önerileri
143
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir