Türkiye'de şehirlerin vergi tahsilat oranları

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2018 yılına ait genel bütçe vergi gelirleri sıralaması ile cari dönem vergi tahsilat oranlarını açıkladı.

Vergi oranlarına göre Tunceli yüzde 97,5 ile ilk sırada yer alırken, Kocaeli yüzde 92,23'lük oranla ikinci sırada yer aldı. Tunceli ve Kocaeli'yi yüzde 87,60 ile Rize takip etti.

KİLİS SONUNCU

Kilis ise yüzde 29,42 ile Türkiye'de vergi tahsilat oranında son sırada yer aldı.

BÜYÜKŞEHİRLERDE TAHSİLAT DURUMU

Büyükşehirlere bakıldığında ise yüzde 80'in üzerine çıkıldığı görülüyor. İstanbul yüzde 83,22, Ankara yüzde 80,08, İzmir ise yüzde 86,15'lik vergi tahsilat oranı yakaladı.

Türkiye'de il il vergi tahsilat oranları-GALERİ

"VATANDAŞLARDA VERGİ BİLİNCİ YÜKSEK"

Tunceli'nin küçük bir kent olmasına rağmen vatandaşlarda vergi bilincinin yüksek olduğuna değinen Tunceli Defterdarı Tahir Bayındır, "Küçük bir il olmasına rağmen çok yoğun bir sanayinin olmamasına rağmen yüksek düzeyde bir vergi bilinci vatandaşlarımızda mevcuttur. Dolayısıyla uzun yıllardan beri yüksek tahsilat oranlarının sağlanmasında bizlere katkılarını esirgemeyen, vergi ödeme bilincinin en yüksek olduğu illerden biri olan kadirşinas Tunceli halkına, teşekkürlerimi bir borç bilirim" ifadelerine yer verdi.