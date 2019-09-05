Tunceli'de 1 ay boyunca eylem yapmak yasaklandı

Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı'nca haklarındaki terör soruşturmaları nedeniyle HDP'li Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınmasının ardından Tunceli'de yapılması planlanan eylem ve etkinlerin 30 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

VALİLİK GEREKÇEYİ SIRALADI

Açıklamada, şöyle denildi: "Milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeninin ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, genel trafik, yaya ve yolcu güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmemesi, yaygınlaşmasının önlenmesi ve yaşanabilecek her turlu olumsuzluğun önüne geçilebilmesi amacıyla yapılacak olan her turlu eylem ve etkinliklerin terör örgütlerinin propagandasına dönüşebileceği de göz önünde bulundurularak, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17'nci Maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A ve 11/C hükümleri doğrultusunda Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere ilimiz mülki sınırları içerisinde polis ve jandarma sorumluluk alanının tamamı açık alanda gerçekleşecek her türlü eylem ve etkinlikler Valilik makamının 4 Eylül 2019 tarihli oluru ile 4 Eylül 2019 tarihinden 3 Ekim 2019 tarihine kadar 30 gün süre ile yasaklanmıştır."