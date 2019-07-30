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Tunceli'de 2 otomobil çarpıştı: Anne-baba-oğul, öldü

İki otomobilin çarpışması sonucu bir aile yok oldu.

DHA | 30.07.2019 - 22:25..
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Tunceli'nin Pertek ilçesinde akşam saatlerinde Pertek çevreyolunda kaza meydana geldi.

İddiaya göre yan yoldan çevreyoluna girmek isteyen Ahmet Baysal yönetimindeki 24 EA 204 plakalı otomobil, güvenlik korucusu Sait Şirin yönetimindeki 23 AAJ 804 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada Hüsniye Baysal olay hayatını kaybederken, eşi Ahmet Baysal, oğlu Eren Baysal ve yakınları Hüseyin Emik ile diğer otomobilin sürücüsü Sait Şirin yaralandı.

SORUŞTURMA AÇILDI

Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Baysal ve oğlu Eren Baysal doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Baysal çifti ile oğullarının cesedi otopsi için morga konuldu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tunceli'de 2 otomobil çarpıştı: Anne-baba-oğul, öldü

Tunceli'de 2 otomobil çarpıştı: Anne-baba-oğul, öldü

Tunceli'de 2 otomobil çarpıştı: Anne-baba-oğul, öldü

Tunceli'de 2 otomobil çarpıştı: Anne-baba-oğul, öldü

Tunceli'de 2 otomobil çarpıştı: Anne-baba-oğul, öldü

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