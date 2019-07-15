Tunceli'de 29 bölgede Geçici Özel Güvenlik Bölgesi kararı

Tunceli Valiliği, can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamını sağlamak amacıyla bölgede tedbirler aldı.

1 TEMMUZ 2020'YE KADAR DEVAM EDECEK

Valilikten yapılan açıklamada; "2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince; 25.06.2019 tarihli ve 1207 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 01 Temmuz 2020 tarihine kadar 29 bölgede 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' kararı alınmıştır" denildi.

ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ İLAN EDİLEN YERLER

Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerlerin merkeze bağlı, Bali bölgesi, Çağırlı yaylası, Baylık bölgesi, Karameşe,Kurutlu, Kutu bölgesi, Tapan ve Vergüzer Tepeleri, İlçelerden Ovacık'a bağlı Aligeçici sırtı, Maden Deresi, Mahmut Köpü Tepe, Mercan Dağları, Sincik Dağı, Gölen yaylası, Karadere, Aslıca, Balkayalar, Gayretbaba, Yarpuzlu bölgeleri, Eğerci, Eroğlu, Doğanca Mahallesi, Nazımiye ilçesine bağlı Dokuzkayalar, Tavuklu bölgesi, Hozat ilçesine bağlı Kinzir Ormanları, Kıran Deresi ve Pülümür Kızılmescit, Altınhüseyin bölgeleri olduğu belirtildi.



