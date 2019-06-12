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Tunceli'de 4 asker yaralandı

Tunceli’de güvelik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 4 asker yaralandı.

İHA | 12.06.2019 - 01:35..
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TSK'nın terörle mücadele oeprasyonları kararlılıkla devam ederken bölücü terör örgütü de son çırpınışlarını veriyor. Tunceli'de sürdürülen temizlik faaliyetleri sırasında PKK'lılar ile güvenlik güçleri arasında sıcak çatışmalar yaşandı.Tunceli'de 4 asker yaralandı

Tunceli'de 4 asker yaralandı VİDEO

4 ASKER YARALANDI

Tunceli'nin Karşılar köyü kırsalında bölücü terör örgütü militanları ile güvenlik güçleri temas sağladı. Çıkan ilk çatışmada 4 asker yaralandı.Yaralı askerler bölgeden alınarak Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.Tunceli'de 4 asker yaralandı

Öte yandan bölgeye havadan ve karadan takviye gönderildiği teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyonun aralıksız sürdüğü bildirildi.

Tunceli'de 4 asker yaralandı

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