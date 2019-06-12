TSK'nın terörle mücadele oeprasyonları kararlılıkla devam ederken bölücü terör örgütü de son çırpınışlarını veriyor. Tunceli'de sürdürülen temizlik faaliyetleri sırasında PKK'lılar ile güvenlik güçleri arasında sıcak çatışmalar yaşandı.
Tunceli'de 4 asker yaralandı VİDEO
4 ASKER YARALANDI
Tunceli'nin Karşılar köyü kırsalında bölücü terör örgütü militanları ile güvenlik güçleri temas sağladı. Çıkan ilk çatışmada 4 asker yaralandı.Yaralı askerler bölgeden alınarak Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan bölgeye havadan ve karadan takviye gönderildiği teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyonun aralıksız sürdüğü bildirildi.