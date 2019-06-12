1 Tunceli'de 4 asker yaralandı Tunceli’de güvelik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 4 asker yaralandı.

2 Ankara’da art arda depremler 5 saat arayla peş peşe meydana gelen depremler farklı bölgelerde hissedildi.

3 İmamoğlu’nun iddiasına Yıldırım cevap verdi CHP adayı'nın Binali Yıldırım'a yönelik "soruları istedi" iddialarına hem Binali Yıldırım hem de planlanan ortak yayın moderatörü İsmail Küçükkaya'dan yalanlama geldi.

4 Yangına yetişmeye çalışan itfaiye otomobillere takıldı İzmit'te, bir dükkanın içerisinden yoğun duman geldiği ihbarı üzerine yola çıkan itfaiye ekipleri, dar sokaklarda kaldırım kenarına park edilen araçlar yüzünden olay yerine ulaşmakta güçlük çekti.

5 Marmaris’te 6 bin 980 şişe kaçak ve sahte alkol yakalandı Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından bir işyerinde yapılan denetimde tek seferde Muğla’da alınan en yüksek kaçak ve sahte alkol ele geçirildi.

6 Kastamonu'da hortum tarım arazilerine zarar verdi Devrekani ilçesinde oluşan hortum, tarım arazilerinde zarara yol açtı.