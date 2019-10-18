Tunceli'de 4 kişinin öldüğü kaza kamerada

Tunceli- Elazığ yolunun 40'ıncı kilometresindeki Akpazar beldesi yol ayrımındaki kavşakta hatalı dönüş yapan Alkan Çelik yönetimindeki 62 AL 313 plakalı tıra, karşı yönden gelen Ahmet Aydın'ın (30) kullandığı 21 AAN 708 plakalı hafif ticari araç çarptı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Ahmet Aydın ile İbrahim Çelik (24), Aziz Selçuk (44) ve Mahfuz Tektaş (29) yaşamını yitirirken, tır sürücüsü Alkan Çelik ise yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ambulansla hastaneye kaldırdığı Alkan Çelik, tedavi edildi. Kazada hayatını kaybeden 4 kişi ise Diyarbakır'da toprağa verildi.

Tunceli'de 4 kişinin öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüsü İZLE

FECİ KAZA MOBESE KAMERASINDA

Kazanın, yol üzerindeki MOBESE kameralarınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, sürücüsünün kavşakta hatalı dönüş yaptığı tıra, karşı yönden gelen hafif ticari aracın çarptığı anlar yer aldı.

TIR SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Öte yandan hastanedeki tedavisi sonrası tır sürücüsü Alkan Çelik, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çelik, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.