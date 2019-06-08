Bağcılar'da muhtarlarla bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadele konusunda muhtarlara bilgi verdi.

"UZUN ZAMANDIR TAKİP EDİYORDUK"

Bakan Soylu, konuşması sırasında eline henüz geçen bir bilgiyi de paylaşarak, "Şu anda Tunceli Kutu Deresi'nde Jandarma Özel Harekatımız bir mağarada 5 teröristi kıstırdı. Bunları uzun zamandır takip ediyorduk. İnanıyorum ki yakın bir zamanda arkadaşlarımız inşallah bize güzel bir haber vereceklerdir. Allah onları muhafaza etsin." diye konuştu.

Tunceli'de 5 terörist etkisiz hale getirildi VİDEO



Tunceli'de 5 terörist mağarada kıstırıldı VİDEO

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİLER

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada da Vali Tuncay Sonel'in, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak ve İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ile birlikte bölgeye gittiği ve komutanlarla operasyonu bizzat yerinde yönettiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Tunceli-Merkez kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında teröristlerle çıkan sıcak temasta 5 kadın terörist beraberinde 5 kalaşnikof, bir büyük telsiz, bir küçük telsiz ve bol miktarda dokümanla etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir." Açıklamada, teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.