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Tunceli'de 65 gün önce kaybolan Gülistan hala bulunamadı

Eğitim hayatını sürdürdüğü Tunceli'de, esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 65 gündür haber alınamıyor.

AA | 09.03.2020 - 15:40..
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Tunceli'de Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku 5 Ocak'ta kaybolmuştu.

Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kızlarından haber alamayınca 6 Ocak'ta Tunceli'ye gelerek kayıp başvurusu yapmıştı.

Başvurunun ardından başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

ÇALIŞMALARA KURTARMA EKİPLERİ VE GÖNÜLLÜLER KATILIYOR

Arama çalışmalarına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Artvin Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, AFAD gönüllüleri ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri iz takip köpeğiyle katıldı.

Tunceli'de 65 gün önce kaybolan Gülistan hala bulunamadı

HENÜZ BİR İZE RASTLANMADI

Baraj gölündeki suda görüş mesafesinin yetersiz olması nedeniyle dalış yapamayan ekipler botlarla göl yüzeyinde, gönüllüler ve jandarma ekipleri de iz takip köpeğiyle kıyılarda arama çalışmalarını yürüttü.

Ekiplerin sürdürdüğü arama çalışmalarında şu ana kadar Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Tunceli'de 65 gün önce kaybolan Gülistan hala bulunamadı

ÖZEL EKİP ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 22 Şubat'ta AK Parti Tunceli İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Siyaset Akademisi" programı çıkışında Gülistan Doku'nun ailesiyle yaptığı görüşmenin ardından olayın araştırılması için özel ekip görevlendireceğini belirtmesinin ardından kente gelen 4 kişilik ekip de Doku'yu bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Tunceli'de 65 gün önce kaybolan Gülistan hala bulunamadı

Tunceli'de 65 gün önce kaybolan Gülistan hala bulunamadı

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