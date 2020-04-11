Tunceli'de 84 yaşındaki hasta koronavirüsü yendi

Tunceli’de yaşayan 84 yaşındaki Musa Güzel, koronavirüs teşhisi nedeniyle Tunceli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
VİRÜSÜ ATLATTI
Musa Güzel, koronavirüsü, yapılan tedavilerle yenmeyi başardı. Tedavisinin ardından yapılan testlerinin negatife dönmesi sonucu Güzel, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.
84 yaşında Koronayı yendi, alkışlarla taburcu oldu
"6 VAKADAN 4'Ü TABURCU OLDU"
Müjdeli haberi veren Vali Tuncay Sonel, ”Tunceli’de 6 pozitif vakamızdan iyileşen 3 hastamız hafta içi taburcu olmuşlardı. Az önce de Musa Güzel Dede'miz taburcu oldu şükür. Kalan 2 hastamızın da tedavisine devam ediliyor. Başhekimimiz nezdinde fedakar sağlık personelimizden Allah razı olsun” dedi.