taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.8185
Euro
7.4881
Altın
1730.1
Borsa
98549.8
Gram Altın
378.4
Bitcoin
47062.48

Tunceli'de asker ve polisten yaşlılara tepside kahvaltı

Tunceli'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki jandarma ve polis ekipleri, sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşların kahvaltılarını çiçeklerle getiriyor.

AA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et
Tunceli'de asker ve polisten yaşlılara tepside kahvaltı

Tunceli Valiliği tarafından Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, vatandaşların yardım taleplerini yerine getirmeyi sürdürüyor.

Tunceli'de asker ve polisten yaşlılara tepside kahvaltı

Bu kapsamda 112, 155 ve 156 numaralı destek hatlarını arayarak ihtiyaçlarını bildiren vatandaşların talepleri, polis ve jandarma ekipleri başta olmak üzere gruptaki görevlilerce kısa sürede karşılanıyor.

Tunceli'de asker ve polisten yaşlılara tepside kahvaltı

Görevliler, bu kapsamda evlerinden çıkmaları kısıtlanan yaşlılara kahvaltılarını, evlerine giderek bir buket çiçek ile süslenen tepsilerde ikram ediyor.

Kentte hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grubu, kent merkezi ve 7 ilçede bugüne kadar 2 bin 126 vatandaşın yardımına koştu.

Tunceli'de asker ve polisten yaşlılara tepside kahvaltı

Ayrıca 4 bin 236 vatandaşa yapılan biner liralık yardım da jandarma, polis ve PTT görevlileri ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personelince ihtiyaç sahiplerine evlerinde teslim edildi.

Tunceli'de asker ve polisten yaşlılara tepside kahvaltı

Tunceli'de asker ve polisten yaşlılara tepside kahvaltı

İlginizi Çekebilir
Kocaeli'de alkollü sürücü otomobiliyle pazar yerine daldı
Körfez ilçesinde, otomobiliyle semt pazarına dalan E.K., kazanın ardından kaçmaya çalışırken 5 araca çarptıktan sonra esnaf tarafından yakalandı.
Boşanma aşamasındaki eşi ve avukatını vurdu
Bursa’da Şükrü B., boşanma aşamasında olduğu eşi Hatun B. ile eşinin patronu ve aynı zamanda avukat Berrin Bayam'ı, çıkan tartışmanın ardından tabanca ile vurarak yaraladı.
Kafası balkon demirine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Balkon demirine kafası sıkışan 3 yaşındaki çocuk itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Osmaniye'de komşuların civciv kavgası
Kadirli'de iki komşu arasında civciv yüzünden çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Haydar Baş, koronavirüsten hayatını kaybetti
Haydar Baş, koronavirüsten hayatını kaybetti
716
İnfaz Yasası TBMM'den geçti
İnfaz Yasası TBMM'den geçti
966
Koronavirüsü Bill Gates oluşturdu iddiası
Koronavirüsü Bill Gates oluşturdu iddiası
458
Türkiye'de korona vakalarının artış hızı düşüşe geçti
Türkiye'de korona vakalarının artış hızı düşüşe geçti
248
İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde deprem
264
Prof. Ceyhan: Toplum içinde tespit edilmemiş vakalar var
Prof. Ceyhan: Toplum içinde tespit edilmemiş vakalar var
290
Diyanet, Ramazan tartışmasına noktayı koydu
Diyanet, Ramazan tartışmasına noktayı koydu
460
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir