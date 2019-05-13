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Tunceli'de bir asker şehit oldu

Pülümür ilçesi Kızılmescit vadisinde PKK terör örgütüne yönelik devam eden operasyonda dereden geçmeye çalışırken düşen Jandarma Uzman Çavuş Halil İbrahim Öztürk'ün şehit haberi, ailesine ulaştırıldı.

DHA | 13.05.2019 - 06:10..
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Halil İbrahim Öztürk’ün (29) acı haberi, memleketi Kütahya’nın Tavşanlı ilçesindeki ailesine verildi. Oğullarının şehit haberini alan baba Halil ile anne Hesna Öztürk gözyaşlarına boğuldu. Şehidin baba ocağı olan Tavşanlı ilçesi Çırçır Çeşme Mahallesi, Kaynarca sokak üzerindeki evinin bulunduğu binaya büyük Türk bayrağı asıldı.

Tunceli'de bir asker şehit oldu

EKİM AYINDA EVLENECEKTİ

Nişanlı olduğu ve Ekim ayında evlilik planı yaptığı öğrenilen şehit Jandarma Uzman Çavuş Halil İbrahim Öztürk’ün geçen hafta iznini  tamamladıktan sonra görevli olduğu Bingöl’ün Kığı Jandarma Komando Alay Komutanlığı’na döndüğü ve PKK terör örgütüne yönelik operasyonlara katıldığı belirtildi.

Tunceli'de bir asker şehit oldu

Tunceli'de bir asker şehit oldu

Tunceli'de bir asker şehit oldu

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