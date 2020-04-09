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Yaşlı teyze, çamaşırlarını asan polise pekmez hediye etti

Tunceli'de korona nedeniyle evden çıkamayan yaşlı teyze, çamaşırlarını asan polise dut pekmezi hediye ederken, onlar için dua ettiğini söyledi.

İHA |
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Yaşlı teyze, çamaşırlarını asan polise pekmez hediye etti

Koronavirüs nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkması yasaklanırken, evlerinde kalan kişilere bölgedeki “Vefa Sosyal Destek Grubu” ekipleri, yardım ediyor.

EKİPLER, YAŞLI TEYZENİN ÇAMAŞIRLARINI ASTILAR

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde eşi vefat eden ve 9 çocuğu farklı şehirlerde olduğu için yalnız yaşayan 80 yaşındaki Menşure Eker’i, grupta yer alan polisler ziyaret etti.

Yaşlı teyzeye sağlık durumunu ve ihtiyaçlarını soran ekipler, Eker'in yıkanmış çamaşırlarını da asmayı ihmal etmedi.

Çamaşırlarını asan polise dut pekmezi hediye etti

DUALAR EDEREK PEKMEZ HEDİYE ETTİ

Polis ekiplerine dualar eden yaşlı teyze, kendi elleriyle yaptığı dut pekmezini hediye ederek, "Allah’ım sizlerle birlikte olsun. Allah’ım cümle askerimiz, polisimiz, kaymakamımız, valimiz, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Ben sizlere duacıyım. Çok şükür ekipler bir sıkıntımız olsa yardımcı oluyorlar. Dualarımı hiç eksik etmiyorum. Bizim ilçenin dut pekmezi çok meşhurdur. Doğaldır. İnşallah şifa olur. Bugün de polis günü size ikram etmek isterim. Sizlere inşallah şifa olsun. Ben kendi ellerimle yaptım." dedi.

Yaşlı teyze, çamaşırlarını asan polise pekmez hediye etti

MİLLİ DAYANIŞMAYA DESTEK OLDU

İstanbul'daki oğlunu aradığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Birlik ve Dayanışma kampanyasına kendi adına destek vermesini de ilettiğini belirten Eker, "Allah milletimize yardım etsin. Kalkıp namazlar kılıyorum, ağlıyorum. Beni ziyarete geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Allah sizlerle beraber olsun. Cumhurbaşkanımıza da uzun ömürler versin. Allah Cumhurbaşkanımızın işini gücünü rast getirsin. Onu başımızdan eksik etmesin. Cumhurbaşkanımıza her gün dua ediyorum.” dedi.

Yaşlı teyze, çamaşırlarını asan polise pekmez hediye etti

Yaşlı teyze, çamaşırlarını asan polise pekmez hediye etti

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