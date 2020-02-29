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Tunceli'de dağ keçileri ilçeye indi

Yemek bulamayan ve soğuk havalardan etkilenen dağ keçileri ilçedeki dağlık bölgelere sığındı.

DHA | 29.02.2020 - 08:52..
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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, ağır kış şartlarının yaşandığı kentte, kar kalınlığı yüksek kesimlerde 2 metreyi aşması yaban hayvanların yiyecek bulmakta zorlanmasına neden oldu.

Koruma altında oldukları için avlanmaları yasak olan dağ keçileri de yiyecek bulamayınca vadilerin alt kesimlerine kadar inip, kar olmayan bölgelerde yiyecek aramaya başladı.

Tunceli'de dağ keçileri ilçeye indi

MEŞE AĞAÇLARINA ÇIKARAK BESLENİYORLAR

Tunceli ile Ovacık ilçesi arasında yer alan Munzur Vadisi Milli Parkı içinde yaşayan çok sayıda dağ keçisi de vadinin kar olmayan alt kısımlarına kadar indi. Bazı dağ keçileri büyük meşe ağaçlarının en üst dallarına kadar tırmandı.

Beslenmelerini tamamlayan dağ keçileri bölgedeki yırtıcı hayvanlardan korunmak için en sarp alanlarda bulunuyor.

Tunceli'de dağ keçileri ilçeye indi

Tunceli'de dağ keçileri ilçeye indi

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