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etkisiz hale getiren teröristler arananlar listesinde çıktı

Tunceli’de etkisiz hale getirilen 5 teröristen 3’ünün PKK, 2’sinin MLKP terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi. Diyarbakır'da etkisizileştirilen terörist ise turuncu listede buluyordu.

AA | 20.07.2019 - 13:19..
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Terör örgütlerine yönelik yürütülen operaysonlar, yurt içi ve yurt dışında hız kesmeden devam ediyor. Bu operasyonlar neticesinde de terör örgütünün yönetim kadrosu ile birlikte kritik pozisyonlarında görev alan teröristler, teker teker etkisiz hale getiriliyor.

MLKP VE PKK TERÖRİSTLERİ

İç güvenlik operasyonları kapsamında, 10 Temmuz 2019 tarihinde Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten 3'ünün PKK, 2’sinin MLKP terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi.

ARANANLAR LİSTESİNDE

PKK ve MLKP terör örgütlerinin, uzun süreden beri iş birliği içerisinde oldukları biliniyordu. Sözde üst düzey teröristlerin, eylem yapmak maksadıyla bir araya geldikleri tespit edildi, düzenlenen operasyonla eylemlerine fırsat verilmeden etkisiz hale getirildi.

etkisiz hale getiren teröristler arananlar listesinde çıktı

Etkisiz hale getirilen MLKP’li teröristlerden 1'inin, Terörden Arananlar Listesi’nde 1 milyon 500 bin lira ödülle mavi kategoride yer alan Seydo kod adlı Taylan Kutlar, diğer teröristin ise 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan Pirdoğan kod adlı Hıdır Çallı olduğu belirlendi.

TURUNCU LİSTEDEN ÇIKTI

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, turuncu kategoride aranan Meryem Aksu olduğu belirlendi.

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