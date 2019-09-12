Tunceli'de feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Munzur Gözeleri'nden, ilçe merkezi istikametine giden araç takla attı.
OTOMOBİL DEVRİLDİ
Cem Akbayır yönetimindeki plakalı otomobil, Koyungölü köyü mevkisinde devrildi.
1 ÖLÜ, 4 YARALI
Kazada, sürücü Akbayır olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan Gürkay Gündüz, Arda İnanç, Sevim ve Hüseyin Hır yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Tunceli ile Ovacık'taki devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, kazanın meydana geldiği kara yolunda güvenlik önlemi aldı.