Tunceli'de kapıya hakaret içerikli yazı iltica için yazıldı

Tunceli'nin Pertek ilçesinde, 20 Ocak'ta K.A.'nın evinin kapısına hakaret içerikli yazı yazılarak bir kalaşnikof mermisi bırakılmıştı.

Olayın ardından başlatılan soruşturmada, polis Yurdal Daş'ı gözaltına aldı.

İTİRAF ETTİ

Daş, ilçe emniyet müdürlüğünde verdiği ifadesinde, K.A'nın Almaya'da yaşayan oğlu ve kayınbiraderi olan İ.A'nın, kendisini arayarak, Almanya'ya iltica etmek için annesinin evinin önüne kalaşnikof mermisi bırakmasını ve kapıya da söz konusu yazıyı yazmasını istediğini itiraf etti.

SUÇ UYDURMA SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Emniyette işlemleri tamamlanan Daş, sevk edildiği mahkemede "suç uydurma" ve "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" iddiasıyla tutuklandı.

AZMETTİRİCİ HALA ALMANYA'DA

Olayı azmettirdiği belirlenen İ.A'nın 5 Şubat 2015'te Almanya'ya gittiği, halen orada olduğu ve hakkında, biri 19 Ocak'ta olmak üzere sosyal medya üzerinden "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla 3 dosya bulunduğunu, iadesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.