Tunceli'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde, 6 kişinin yaşadığı bir evde aynı odada kalan Asiye Yurtsever (71) ve yeğeni Güler Akdoğan (57), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
1 ÖLÜ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle hayatını kaybettiğini belirledi.
Durumu ağır olan Güler Akdoğan ise ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güler Akdoğan’ın tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edildiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.