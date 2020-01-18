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Tunceli'de kaybolan Gülistan'ın son görüntüsü

Bir aracın güvenlik kamerasına yansıyan kişinin, kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Gülistan Doku (21) olduğu tespit edildi.

DHA | 18.01.2020 - 16:45..
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Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak günü kaldığı yurttan çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

Doku'nun Diyarbakır'da yaşayan ailesi Tunceli'ye gelerek, kızlarının kaybolduğu ihbarında bulundu. Polis ve jandarma ekipleri arama çalışması başlatırken, bazı kişiler, Gülistan Doku'yu en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde görüldüklerini ifade etti.

100 KİŞİLİK EKİP HER YERDE ARIYOR

Bunun üzerine ekipler, baraj gölünde ve karada arama çalışması başlattı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlileri, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'nde görevli dalgıçlar, Deniz Kuvvetleri, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (JAK), Polis Özel Harekat ve bugün bölgeye ulaşan Ankara, Diyarbakır, Konya büyükşehir belediyeleri bünyesindeki itfaiye personelinden oluşan 100 kişilik ekip, Gülistan'ın arama çalışmalarını sürdürüyor.

SON GÖRÜNTÜSÜ ARAÇ KAMERASINDA

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma da sürüyor. Soruşturma kapsamında Tunceli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Doku'nun telefon sinyalinin kesildiği 5 Ocak 2020 Pazar günü 12.00- 13.00 saatleri arasındaki Tunceli-Elazığ karayolu Dinar Deresi Sarı Saltuk Viyadüğü'nden geçen bütün araçların plakaları Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarına bakılarak tespit edildi. Ekiplerin, araç sürücüleriyle yaptığı görüşmede, saat 12.24'te, Pertek ilçesinden Tunceli'ye gelen bir aracın kamerasına Sarı Saltuk Köprüsü’nden geçerken bir kişinin yansıdığı belirlendi. Kadın olduğu tespit edilen bu kişinin, köprü üzerinde çömelmiş vaziyette durduğu görüldü. Görüntüler üzerinde yapılan detaylı incelemede, bu kişinin Gülistan Doku olduğu tespit edildi.

Tunceli'de kaybolan Gülistan'ın son görüntüsü

Tunceli'de kaybolan Gülistan'ın son görüntüsü

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