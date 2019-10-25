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Tunceli'de kayıp çoban, eşeğiyle beraber ölü bulundu

Tunceli'de çarşamba gününden itibaren kayıp olan çoban eve eşeği, AFAD ile jandarma ekiplerinin yaptığı arama çalışmaları sonucunda dere yatağında ölü olarak bulundu.

DHA | 25.10.2019 - 02:41..
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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi Doğan Köyü'nde çobanlık yapan evli ve 4 çocuk babası Reşit Özok, dün saat 14.00 sıralarında, sürü sahibi Hasan Erdoğan'ı arayıp yiyecek getirilmesini ve koyun sürüsünün olduğu yere yakın olan bir çeşmeye bırakılmasını istedi.

Tunceli'de kayıp çoban, eşeğiyle beraber ölü bulundu

ÇOBANA ULAŞILAMADI

Özok, ardından Diyarbakır'da oturan eşini de arayıp konuştu. Daha sonra sürü sahibi Erdoğan, gece dağda kalacak olan Özok'a yemeği hazırlayıp götürdü ve belirttiği çeşmeye bıraktı. Bu sırada Özok'u arayan Erdoğan, kendisine ulaşamadı.

Tunceli'de kayıp çoban, eşeğiyle beraber ölü bulundu

AFAD'A HABER VERİLDİ

Bunun üzerine meraklanan Erdoğan durumu köylülere anlattı. Köylüler ve Erdoğan, dağlık alana çıkıp, çobanı aramaya başladı. Köylülerin dün gece saatlerine kadar aramasına rağmen Özok ve sürüye ulaşılamadı. Bunun üzerine köylüler durumu AFAD ve jandarma ekiplerine bildirdi. Ekipler, sabah saatlerinden itibaren çoban ve sürü için arama çalışması başlattı.

Tunceli'de kayıp çoban, eşeğiyle beraber ölü bulundu

DERE YATAĞINDA BULUNDU

Çalışmalarda, saat 16.00 sıralarında, Kıran deresi yatağında bir uçurumun dibinde çoban Reşit Özok ve eşeği ölü bulundu. Ekiplerinin burada yaptığı incelemede Çoban Reşit Özok'un vücudunda kırıklar olduğu belirlendi. Reşit Özok'un cansız bedeni otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Tunceli'de kayıp çoban, eşeğiyle beraber ölü bulundu

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