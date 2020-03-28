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Tunceli'de köpekler saldırınca vaşak ağaçta mahsur kaldı

Köpeklerin saldırısından kaçarak ağaca çıkan vaşak, ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.

İHA | 28.03.2020 - 09:33..
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Tunceli'de merkeze bağlı Güleç köyü Nurşüt mezrasında dolaşırken köpeklerin saldırısına maruz kalan vaşak korkarak ağaca çıktı.

EKİPLER HAYVANI KURTARDI

Dünya genelinde nesli tükenme tehlikesi bulunduğu için koruma altında olan vaşağı ağaçta gören vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekiplerine ihbarda bulundu.

Ekiplerin kısa sürede gelmesiyle, ağacın altındaki köpekleri uzaklaştırılarak korkan vaşak kurtarıldı.

Aşağı inen vaşak ise ormanlık alana kaçarak gözden kayboldu.

Vaşak köpekler saldırınca ağaçta mahsur kaldı

"LÜTFEN HERKES BU HAYVANI KORUSUN"

Köy sakinlerinden Serdar Duman, "Vaşağı bu bölgede ilk kez görüyorum. Köpeklerin saldırısı nedeniyle ağaca çıkmıştı. Ağaç altında bekleyen köpekler gitmesine izin vermiyordu. Milli Parklara haber verdik. Arkadaşlar müdahale ettiler ve hayvan kurtuldu. Vaşağın koruma altında bir tür olduğunu biliyorum. Lütfen herkes bu hayvanı korusun.” dedi.

Tunceli'de köpekler saldırınca vaşak ağaçta mahsur kaldı

Tunceli'de köpekler saldırınca vaşak ağaçta mahsur kaldı

Tunceli'de köpekler saldırınca vaşak ağaçta mahsur kaldı

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