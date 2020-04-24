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Tunceli'de korona vakası kalmadı

Tunceli Valisi, kentteki hastanelerde koronavirüs tedavisi gören hastanın kalmadığını duyurdu.

AA |
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Tunceli'de korona vakası kalmadı

Tunceli'de korona vakası kalmadı

Tüm Türkiye koronavirüsle çetin bir mücaele sürdürürken, Tunceli'den de sevindirici haberler geldi..

Tunceli'de koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavisi tamamlanan 8 hasta taburcu edildi. Böylelikle kentte korona vakası kalmadı.

ŞÜKÜRLER OLSUN

Tunceli Valiliği, dün yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar Tunceli'de tespit edilen 8 pozitif vakamızdan 7 hastamız önceki hafta taburcu olmuşlardı. Az önce kalan E.D. (27) adlı hastamız da taburcu oldu. Böylece iyileşip taburcu olan hasta sayımız 8 oldu. Şükürler olsun. Başhekimimiz nezdinde sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Valiliğin Twitter hesabından konu hakkında yapılan açıklamada, son hastanın taburcu edildiği ana ait görüntülere yer verildi.

Tunceli'de korona vakası kalmadı

Tunceli'de korona vakası kalmadı

Tunceli'de korona vakası kalmadı

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