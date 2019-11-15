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Tunceli'de kurt saldırısında 30 kuzu telef oldu

Pertek ilçesinde bir ağıla giren kurt, 30 koyunu öldürdü.

İHA | 15.11.2019 - 12:48..
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Pertek ilçesi İstiklal Mahallesi’nde Bamyalı Sokak'taki bir ağılda meydana geldi.

KURTLAR SALDIRDI

Mehmet Erdem Evli’ye ait ağıla gece saatlerinde giren kurtlar, aralarında 1 keçi, 4 koyun ve 25 kuzunun bulunduğu küçükbaş hayvanlara saldırıp telef etti.

Kurtlar, 30 koyun ve kuzuyu telef etti VİDEO

HAYVANLAR GÖMÜLDÜ

Sabah olayı gören vatandaşlar durumu hayvanların sahibine bildirdi.

Olay yerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile belediye ekipleri sevk edildi. Yetkililer rapor tuttuktan sonra hayvanlar belediye tarafından alınarak gömüldü.

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