Tunceli'de PKK mühimmatları ele geçirildi

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent merkezi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonların devam ettiği belirtildi.

KESKİN NİŞANCI TÜFEĞİ, MERMİLER...

Yapılan arazi arama tarama faaliyetinde çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, teröristlere ait keskin nişancı tüfeği, 5 kalaşnikof piyade tüfeği, makineli tabanca, 2 bin 470 adet çeşitli çapta mermi, 5 keskin nişancı tüfeği şarjörü, 2 kalaşnikof şarjörü, M-16 piyade tüfeğine ait dipçik, güneş paneli ile ateşleyici sistem takımının ele geçirildiği kaydedildi.