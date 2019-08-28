Tunceli'de sapığı bağlayıp polise teslim ettiler

Tunceli Pertek'in İstiklal mahallesinde A.Ç., evine gittiği komşusunun kızı E.D.'ye, anne-babası yokken cinsel istismar girişiminde bulundu.
KAÇMAMASI İÇİN ELLERİNİ VE AYAKLARINI BAĞLADILAR
Kızın çığlıklarını duyan mahalle sakinleri, eve koşup kapıyı kırarak içeri girdi. Genç kızı evden çıkaran mahalleli, kaçmaması için A.Ç'nin ellerini ve ayaklarını iple bağlayıp polisi aradı.
SAPIK TUTUKLANDI
İhbarla eve gelen polis ekipleri A.Ç.'yi gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan A.Ç. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.