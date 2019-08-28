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Tunceli'de sapığı bağlayıp polise teslim ettiler

Komşusunun 17 yaşındaki kızına cinsel istismar girişiminde bulunan A.Ç, kızın çığlıklarını duyan mahalle sakinleri tarafından elleri ve ayakları bağlanarak polise götürüldü.

DHA | 28.08.2019 - 15:59..
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Tunceli Pertek'in İstiklal mahallesinde A.Ç., evine gittiği komşusunun kızı E.D.'ye, anne-babası yokken cinsel istismar girişiminde bulundu.

KAÇMAMASI İÇİN ELLERİNİ VE AYAKLARINI BAĞLADILAR

Kızın çığlıklarını duyan mahalle sakinleri, eve koşup kapıyı kırarak içeri girdi. Genç kızı evden çıkaran mahalleli, kaçmaması için A.Ç'nin ellerini ve ayaklarını iple bağlayıp polisi aradı.

SAPIK TUTUKLANDI

İhbarla eve gelen polis ekipleri A.Ç.'yi gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan A.Ç. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tunceli'de sapığı bağlayıp polise teslim ettiler

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