Tunceli'de sapığı bağlayıp polise teslim ettiler

Sırbistan, Rusya ile tüm anlaşmaları feshetmesi durumunda Avrupa Birliği'nin yeni üyesi olacak.

İstanbul ve Ankara'daki servis ücretlerine gelen yüzde 13 zamdan sonra İzmir'e de aynı zam oranı geldi.

Oppo, Reno serisine ait Reno 2 modelini resmi olarak duyurdu. Telefonun fiyatını ve detaylı özelliklerini sizler için derledik.

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İlişki için anlaştığı travestiyi bıçakladı, serbest kaldı

Bursa'da yaşanan olayın ardından ifadesi alınan adam, "Fiziğinden dolayı trans birey olduğundan şüphelendim. Bana, spor yaptığı için omuzlarının geniş olduğunu söyledi." dedi.