Terör örgütü PKK'nın Diyarbakır'da gerçekleştirdiği kalleş saldırının ardından Türkiye genelinde, teröre karşı yürüyüşler gerçekleştirildi. Bu yürüyüşlerden biri de Tunceli'de oldu.

TERÖRE, TERÖRİSTE LANET OLSUN

Binlerce insanın katıldığı yürüşte; terör örgütü PKK'ya lanet okundu, şehitler için dualar edildi.

Türk bayraklarıyla birlikte yürüyen Tuncelilere, Vali Tuncay Sonel de eşlik etti.

KOMÜNİST BAŞKAN GİTMEDİ

"Kahrolsun PKK, Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde sloganların yükseldiği yürüyüşe, Tunceli'nin komünist belediye başkanı Fatih Maçoğlu'nun katılmaması da dikkatlerden kaçmadı.

Tunceli'de teröre lanet yürüyüşü ViDEO