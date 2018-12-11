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Tunceli’de teröristlerin inlerine girildi

Operasyonlar kapsamında teröristlere ait 30 adet sığınak, 5 adet mağara ve 6 adet depo imha edilirken, çok sayıda patlayıcı,silah ve mühimmat ele geçirildi.

İHA | 11.12.2018 - 09:37..
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Tunceli Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı timler tarafından 20 Kasım - 10 Aralık 2018 tarihleri arasında terörist unsurlara yönelik, il genelinde çok sayıda operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi.

Tunceli’de teröristlerin inlerine girildi

MÜHİMMATLAR ELE GEÇİRİLDİ

Valilik açıklamasında, "Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında teröristlere ait 30 adet sığınak, 5 adet mağara ve 6 adet depo imha edilmiştir. Operasyon bölgelerinde, imha edilen sığınak, mağara ve depolarda 2 adet EYP düzeneği, 300 kilogram Amonyum Nitrat Patlayıcı Madde, 1 adet M-16 piyade tüfeği, çeşitli silahlara ait 8 adet şarjör ve 497 adet mühimmat, 3 adet telsiz, 3 adet SD kart, 23 adet akü, 50 adet tüp, çok miktarda örgütsel doküman, tıbbi malzeme ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir." denildi.

Ayrıca, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

Tunceli’de teröristlerin inlerine girildi



Tunceli’de teröristlerin inlerine girildi



Tunceli’de teröristlerin inlerine girildi



Tunceli’de teröristlerin inlerine girildi

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