taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3189
Euro
6.0474
Altın
1255.96
Borsa
91860.75
Gram Altın
214.834

Tunceli'de teröristlerin öldürülme anı kameraya alındı

Tunceli ile Ovacık ilçesi arasında yer alan Munzur Vadisi Milli Parkı içerisinde yapılan operasyonda, tüm teröristler etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi | 22.12.2018 - 09:54..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Tunceli'de teröristlerin öldürülme anı kameraya alındı

Tunceli ile Ovacık ilçesi arasında yer alan Munzur Vadisi Milli Parkı içerisinde yer alan Yoğunçam köyü kırsal alanında, cumartesi günü, bir mağarada oldukları belirlenen terörist gruba yönelik operasyon gerçekleştirildi.

GİRİŞ PATLAYICIYLA İMHA EDİLDİ

Çevresi, takviye birliklerle karadan ve havadan kuşatılan, katlı ve 800- 900 metre derinlikte olduğu tahmin edilen mağaranın girişi, patlayıcıyla imha edilerek genişletildi.

"TESLİM OL" ÇAĞRISI YAPILDI

Güvenlik güçleri, mağaranın girişinden yaklaşık 50 metre ilerleyip, kurulan ses sistemiyle teröristlere Türkçe, Kürtçe ve Zazaca 'Teslim ol' çağrısında bulundu. Ancak teröristlerin iki kez kurulan ses sistemine ateş açıp, tahrip ettiği kaydedildi.

Tunceli'de teröristlerin öldürülme anı kameraya alındı

TÜM TERÖRİSTLER ÖLDÜRÜLDÜ

Daha sonra Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi: "Ovacık Kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca 13 Aralık 2018 Tarihinde başlatılan ve 9 gündür devam eden operasyonda; bir mağara içerisinde teröristler tespit edilmişti. Mağara içerisinde bulunan teröristlere yapılan tüm teslim ol çağrılarına ateşle karşılık vermeleri ve teslim olmamalarından sonra bugün mağaraya gerçekleştirilen Karadan ve havadan yapılan operasyonla mağara içerisinde bulunan tüm teröristler etkisiz hale getirilmiştir."

SAVAŞ UÇAKLARININ TERÖRİSTLERİ BOMBALADIĞI ANLAR

Bölgelerin yüzeyden işaretlenip, koordinatlarının belirlenmesinin ardından yeniden mağaradaki ses sistemi ile teröristlere yapılan ikna çabalarına karşılık alamayan Mehmetçik, mağarayı imha etmeyi kararlaştırdı.

Bu doğrultuda Malatya Ana Jet Üssü'nden havalanan iki F-16 savaş uçağı, mağarayı belirlenen koordinatlar doğrultusunda 9 farklı noktadan, delici özelliği yüksek özel mühimmatlar ile imha etti.

PKK'lıların bombalandığı anlar videoya yansıdı.

Tunceli'de teröristlerin öldürülme anı kameraya alındı VİDEO

MEHMETÇİK 9 GÜNDÜR İKNA ETMEYE ÇALIŞIYORDU

Helikopter destekli diğer birliklerin de karadan yaptığı müdahale ile mağara imha edilerek, içeride Mehmetçik'in teröristleri sağ yakalamak için 9 gündür sürdürdüğü ikna çabalarına, ateşle karşılık veren tüm teröristler etkisiz hale getirildi.

Yıkılan mağaradaki teröristlerin sayısı ve kimliklerinin tespitine yönelik çalışmaların ise sürdüğü belirtildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Süleymancıların yurdundaki tecavüz davası başladı

Süleymancıların yurdundaki tecavüz davası başladı

306
Eşinin ve 5 aylık bebeğinin boğazını kesti

Eşinin ve 5 aylık bebeğinin boğazını kesti

57
Müjdat Gezen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah sözler

Müjdat Gezen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah sözler

493
Mazhar Alanson: Şehitlerimiz papağan kadar konuşulmuyor

Mazhar Alanson: Şehitlerimiz papağan kadar konuşulmuyor

316
Şener kendini överken Meclis şaşkınlıkla dinledi

Şener kendini överken Meclis şaşkınlıkla dinledi

176
Eş cinayeti sanığı: 'Seni boynuzluyorum' dedi

Eş cinayeti sanığı: 'Seni boynuzluyorum' dedi

127
Netanyahu'dan Trump'a: Suriye'den çekilmeyin

Netanyahu'dan Trump'a: Suriye'den çekilmeyin

55
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir