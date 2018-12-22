Tunceli'de teröristlerin öldürülme anı kameraya alındı

Tunceli ile Ovacık ilçesi arasında yer alan Munzur Vadisi Milli Parkı içerisinde yer alan Yoğunçam köyü kırsal alanında, cumartesi günü, bir mağarada oldukları belirlenen terörist gruba yönelik operasyon gerçekleştirildi.

GİRİŞ PATLAYICIYLA İMHA EDİLDİ

Çevresi, takviye birliklerle karadan ve havadan kuşatılan, katlı ve 800- 900 metre derinlikte olduğu tahmin edilen mağaranın girişi, patlayıcıyla imha edilerek genişletildi.

"TESLİM OL" ÇAĞRISI YAPILDI

Güvenlik güçleri, mağaranın girişinden yaklaşık 50 metre ilerleyip, kurulan ses sistemiyle teröristlere Türkçe, Kürtçe ve Zazaca 'Teslim ol' çağrısında bulundu. Ancak teröristlerin iki kez kurulan ses sistemine ateş açıp, tahrip ettiği kaydedildi.

TÜM TERÖRİSTLER ÖLDÜRÜLDÜ

Daha sonra Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi: "Ovacık Kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca 13 Aralık 2018 Tarihinde başlatılan ve 9 gündür devam eden operasyonda; bir mağara içerisinde teröristler tespit edilmişti. Mağara içerisinde bulunan teröristlere yapılan tüm teslim ol çağrılarına ateşle karşılık vermeleri ve teslim olmamalarından sonra bugün mağaraya gerçekleştirilen Karadan ve havadan yapılan operasyonla mağara içerisinde bulunan tüm teröristler etkisiz hale getirilmiştir."

SAVAŞ UÇAKLARININ TERÖRİSTLERİ BOMBALADIĞI ANLAR

Bölgelerin yüzeyden işaretlenip, koordinatlarının belirlenmesinin ardından yeniden mağaradaki ses sistemi ile teröristlere yapılan ikna çabalarına karşılık alamayan Mehmetçik, mağarayı imha etmeyi kararlaştırdı.

Bu doğrultuda Malatya Ana Jet Üssü'nden havalanan iki F-16 savaş uçağı, mağarayı belirlenen koordinatlar doğrultusunda 9 farklı noktadan, delici özelliği yüksek özel mühimmatlar ile imha etti.

PKK'lıların bombalandığı anlar videoya yansıdı.

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MEHMETÇİK 9 GÜNDÜR İKNA ETMEYE ÇALIŞIYORDU

Helikopter destekli diğer birliklerin de karadan yaptığı müdahale ile mağara imha edilerek, içeride Mehmetçik'in teröristleri sağ yakalamak için 9 gündür sürdürdüğü ikna çabalarına, ateşle karşılık veren tüm teröristler etkisiz hale getirildi.

Yıkılan mağaradaki teröristlerin sayısı ve kimliklerinin tespitine yönelik çalışmaların ise sürdüğü belirtildi.