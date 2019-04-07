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Tunceli'de teröristlerin silah deposu imha edildi

Depoda 1'i keskin nişancı, 1'i makineli toplam 10 tüfek, 1 ton amonyum nitrat ve C-4 patlayıcı ile birlikte çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

DHA | 07.04.2019 - 10:06..
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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez kırsalda yapılan operasyonda, teröristlere ait mağara ve silah deposu bulundu.

Tunceli'de teröristlerin silah deposu imha edildi

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Güvenlik güçlerince mağara ve silah deposunda yapılan aramalarda, 8 kalaşnikof tüfeği, makineli tabanca ve tabancaya ait şarjör, Kanas keskin nişancı tüfeği, 7,62 mm ve 5,56 mm çapında binlerce mermi, yaklaşık 1 ton amonyum nitrat, 100 gram C-4 patlayıcı, 4 Kanas şarjörü, 20 av tüfeği mühimmatı, 1500 metre kablo, 20 koli bandı, çadır, av tüfeği namlu uzatması, av tüfeği bakım kiti, roket mühimmatı, pil bloğu, 3 uyku tulumu, güç kaynağı, gündüz görüş dürbünü ve çeşitli yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli'de teröristlerin silah deposu imha edildi

Tunceli'de teröristlerin silah deposu imha edildi

Tunceli'de teröristlerin silah deposu imha edildi

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