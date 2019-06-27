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Tunceli'de terörle mücadelenin bilançosu

Tunceli'de, bir haftada 11 terörist etkisiz hale getirildi.

AA | 27.06.2019 - 17:13..
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gĞÜÜTÇ

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent genelinde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

TERÖRLE MÜCADELE BİLANÇOSU

Açıklamada, bu çerçevede kent merkezi kırsalında son bir haftada, İl Jandarma Komutanlığı timlerince gerçekleştirilen operasyonlarda, 11 teröristin etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Bu teröristler arasında örgütün sözde üst düzey sorumlularının olduğuna işaret edilen açıklamada, söz konusu teröristlerden birinin Terörden Arananlar Listesi'nin turuncu kategorisinde 600 bin lira ödülle arandığı, 4'ünün de aynı listenin gri kategorisinde 300 bin lira ödülle aranan teröristler olduğu kaydedildi.

MÜHİMMATLAR İMHA EDİLDİ

Açıklamada, teröristlerden silah ve mühimmat da ele geçirildiği belirtilerek, şu bilgiler paylaşıldı:

"Operasyonlarda; 3 M-16 piyade tüfeği, 6 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet bixi makineli tüfek, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 9 el bombası, 26 kalaşnikof şarjörü, 11 M-16 şarjörü, 735 kalaşnikof mühimmatı, 278 M-16 mühimmatı, 5 pil bloğu, 7 şemsiye, 2 yağmurluk, 9 panço, 5 sırt çantası, 1 radyo, 2 flaş bellek, 3 hafıza kartı, 4 telsiz, 2 küçük tüp, 2 büyük tüp, çok miktarda örgütsel doküman ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir."

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