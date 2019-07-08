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Tunceli’de tırlar kafa kafaya çarpıştı

Tunceli-Ovacık karayolunda iki tırın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 7 kişi yaralandı.

İHA | 08.07.2019 - 15:47..
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Tunceli’den Ovacık’a gitmekte olan Mustafa B. idaresindeki 23 AAB 499 plakalı tır ile karşı istikametten gelen Ahmet Y. yönetimindeki 23 AL 053 plakalı tır, kafa kafaya çarpıştı.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Kazada 7 kişi yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Karayolu kaza nedeniyle ulaşıma kapanırken, ekipler yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Tunceli’de tırlar kafa kafaya çarpıştı

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